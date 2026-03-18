Daniel Martínez, Santiago Buitrago y Einer Rubio se toparán en una carrera World Tour

La próxima edición de la Vuelta a Cataluña promete un atractivo duelo colombiano, con la presencia de Einer Rubio, Santiago Buitrago y Daniel Felipe Martínez, quienes se perfilan como protagonistas en la carrera World Tour.

¿Cuándo es la Vuelta a Cataluña 2026?

Todo indica que los tres pedalistas nacionales estarán en la línea de partida de esta competencia, que celebrará su edición número 105 y se disputará entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo.

En el caso de Buitrago, el bogotano sería la principal carta del equipo Bahrain Victorious, que también tendría en su nómina al portugués Afonso Eulálio y al esloveno Jakob Omrzel.

Por su parte, Einer Rubio integraría un sólido bloque del Movistar Team, en el que también figuran nombres importantes como Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, ambos en proceso de recuperación, además del español Juan Pedro López.

En cuanto a Daniel Felipe Martínez, sería una de las cartas fuertes del Red Bull - BORA - hansgrohe, escuadra que apunta alto en la general.

Este equipo contaría además con figuras de peso como el belga Remco Evenepoel, señalado como uno de los grandes favoritos al título, junto al alemán Florian Lipowitz, el italiano Mattia Cattaneo y el danés Frederik Wandahl.

¿Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa correrán la Vuelta a Cataluña?

La presencia colombiana no se limitaría a estos tres nombres, ya que también se espera la participación de Egan Bernal con el Ineos Grenadiers , así como de Iván Ramiro Sosa con el equipo Kern Pharma, casualmente el oro y plata de la más reciente prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Colombia.

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Richard Carapaz, a la Vuelta a Cataluña

A su vez, la cuota suramericana se verá fortalecida con el ecuatoriano Richard Carapaz, quien representará al EF Education - EasyPost en una carrera que contará con un alto nivel competitivo.

De esta manera, la Vuelta a Cataluña se perfila como un escenario ideal para medir fuerzas entre varios de los mejores ciclistas del pelotón internacional, en una semana que promete emociones en cada una de sus siete etapas.