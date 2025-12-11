El desplante que le haría el Red Bull-Bora al colombiano Daniel Felipe Martínez

El futuro de Daniel Felipe Martínez en el Red Bull–Bora Hansgrohe podría tomar un rumbo inesperado para la temporada 2026.

Desde Europa comienzan a filtrarse señales de que el colombiano no sería considerado como jefe de filas para ninguna de las tres grandes vueltas del próximo año, una decisión que sorprende por su perfil y experiencia.

Los capos del Red Bull-Bora hansgrohe para 2026

La estructura alemana ya tendría definido el reparto de liderazgos para 2026. Según se conoció, Jai Hindley y Giulio Pellizzari encabezarán el equipo en el Giro de Italia, una dupla que deja poco espacio para otros aspirantes al mando.

Para el Tour de Francia, el Bora apostará por Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, reforzando su plan de competir por la general con un bloque joven pero sólido, en el que Martínez no aparece como alternativa.

Y en la Vuelta a España, el liderazgo recaerá nuevamente en Primoz Roglic, uno de los hombres más experimentados de la casa, que mantiene la prioridad en ese calendario.

Con este panorama, no habría margen para que Daniel Martínez asuma un rol de capo en alguna de las tres grandes. Todo apunta a que el colombiano sería convocado como gregario de lujo, apoyando a los líderes, pero sin espacio para buscar un resultado propio.

Lea también El Ineos complace a Egan y ficha a un excompañero de Santiago Buitrago

En 2025, Martínez corrió el Giro de Italia y finalizó 53 en la clasificación general, un contraste fuerte respecto a su brillante 2024, cuando fue subcampeón por detrás de Tadej Pogacar.

A sus 29 años, el ciclista deberá evaluar qué tanto encaja en este nuevo reparto interno del Bora y si su rol en 2026 se alinea con sus expectativas deportivas.