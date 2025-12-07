El balance de Sebastián Montoya en la Fórmula 2 2025

Este domingo terminó oficialmente la temporada del automovilismo y, en la Fórmula 2, el piloto colombiano Sebastián Montoya cerró el 2025 con un balance de contrastes tras un final inesperado en Abu Dabi.

En la última válida del año, disputada en el circuito de Yas Marina, el piloto Claro de la Escudería Telmex fue décimo tercero en la carrera Sprint y no pudo completar la carrera principal del fin de semana debido a una falla mecánica.

Posición de Sebastián Montoya en la Fórmula 2 2025

Por este motivo, el colombiano no sumó puntos en las dos últimas competencias del calendario, cerrando la temporada en la posición 12 de la clasificación general, con un total de 91 unidades.

Tras bajarse del monoplaza, Montoya explicó lo ocurrido: “Carrera difícil hoy. Ayer mostramos un gran ritmo y logramos muchos adelantamientos… solo cometí un pequeño error y luego di un giro completo de 360 grados y el motor se apagó”.

A pesar del cierre amargo, el balance general del año deja señales positivas en su proceso de adaptación a la categoría, en una temporada que le permitió medirse con los mejores talentos jóvenes del automovilismo mundial.

Para la escudería Prema Racing, la jornada final también dejó una noticia alentadora, gracias al tercer puesto de Gabriele Minì en la carrera Feature, resultado que le permitió al equipo recuperar el sexto lugar en el campeonato de constructores.

Pensando en el futuro, Montoya señaló que será necesario redefinir algunos aspectos internos del equipo para mejorar el rendimiento colectivo y pelear por posiciones más altas en 2026.

“Creo que ha sido una temporada realmente sólida… estoy deseando volver en 2026 más fuerte y rápido, y con un año de experiencia será bastante divertido”, concluyó el piloto colombiano, dejando claro que ya tiene la mirada puesta en su próximo gran desafío.