"El mejor día de mi vida": Brandon Rivera, emocionado tras el título de CRI de los Nacionales

Brandon Smith Rivera se convirtió en el gran protagonista de la jornada de jueves en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, luego de quedarse con el título de la prueba contrarreloj individual disputada en Zipaquirá, un triunfo cargado de emoción y significado personal.

El corredor del Ineos Grenadiers, de 29 años, firmó una actuación memorable en su tierra natal, dominando un recorrido exigente de 44 kilómetros y superando por 1 minuto y 53 segundos a Daniel Felipe Martínez (Red Bull - Bora - hansgrohe) su principal perseguidor.

Tras cruzar la meta y confirmar su victoria, Rivera habló con el Canal RCN y dejó ver la magnitud del esfuerzo realizado durante la prueba, reconociendo lo demandante que fue la jornada. “Es un esfuerzo grande el que se hizo hoy”, expresó aún con el desgaste reflejado en su rostro.

El zipaquireño también destacó el nivel de su rendimiento, asegurando que vivió una jornada difícil de repetir sobre la bicicleta. “Tuve el mejor día de mi vida en la bicicleta”, confesó, evidenciando la satisfacción plena por el resultado obtenido.

Más allá del aspecto deportivo, el triunfo tuvo un profundo componente emocional para el ciclista del Ineos, quien no ocultó la carga sentimental que lo acompañó durante toda la contrarreloj.

Brandon Rivera dedicó el título de Nacionales a su abuela

Rivera dedicó de manera especial el título a su abuela, figura clave en su proceso como ciclista y quien falleció recientemente. “Para mí es muy especial, se lo debía a mi abuela”, señaló conmovido ante los micrófonos de RCN.

El nuevo campeón nacional recordó el apoyo incondicional que siempre recibió de ella, destacando que su presencia fue determinante en cada paso de su carrera, desde sus inicios hasta llegar al ciclismo profesional.

Rivera venía de ser podio en 2024 y 2025 en los Nacionales

Este triunfo también representa una revancha personal para Rivera, luego de haber sido segundo en 2024 y tercero en 2025 en esta misma modalidad, logrando por fin subir a lo más alto del podio.

Así, en el lugar que lo vio nacer y frente a su gente, Brandon Smith Rivera escribió una de las páginas más emotivas de su carrera, consolidándose como el nuevo campeón nacional de la contrarreloj.