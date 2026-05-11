El Velódromo de Mosquera continúa acercándose a su finalización y ya registra un avance de obra del 93,40 por ciento, consolidándose como uno de los escenarios deportivos más ambiciosos construidos recientemente en Colombia.

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, realizó una nueva visita de inspección para verificar el progreso de las obras y destacó el impacto que tendrá este proyecto para el ciclismo nacional e internacional.

El moderno escenario que ilusiona al ciclismo colombiano: Velódromo de Mosquera ya está casi listo

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La pista de 250 metros, considerada el corazón del escenario, ya se encuentra completamente instalada. Actualmente se adelantan labores de pulido, resane y aplicación de conservantes especiales sobre la madera, con el propósito de garantizar condiciones óptimas para futuras competencias oficiales.

El moderno velódromo cuenta además con luminarias instaladas, una cubierta de 10.000 metros cuadrados y capacidad para recibir a 1.600 espectadores. También tendrá tres palcos VIP, dos cabinas de transmisión y un espacio destinado al Puesto de Mando Unificado (PMU).

Dentro de la infraestructura se incluyen camerinos, salas de antidopaje, enfermería, áreas administrativas, espacios para jueces y boxes para bicicletas y deportistas, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos por la Unión Ciclista Internacional para escenarios de alto nivel.

Velódromo de Mosquera tuvo una inversión total del escenario asciende a 98.460 millones de pesos

“Quiero contarle a todo el país que me siento muy feliz y tranquila de ver los avances de este gran proyecto. Ya tenemos la pista como tal, la razón de ser de este velódromo. Me voy optimista porque vamos a tener un escenario muy pronto para entregar”, expresó la ministra Patricia Duque Cruz durante el recorrido.

El encargado técnico del proyecto es el ingeniero mexicano Humberto Encinas, especialista en construcción de velódromos con más de dos décadas de experiencia. Según explicó, tras finalizar los trabajos de pulido y demarcación se instalarán las barandas de seguridad antes de iniciar el proceso de homologación por parte de la UCI.

La inversión total del escenario asciende a 98.460 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Deporte aportó 60.000 millones, mientras que el resto corresponde a recursos de la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera.