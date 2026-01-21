Oficial: Movistar anunció primera carrera de Nairo en Europa para este 2026

Un día después de la presentación oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta que se desarrollarán en Cundinamarca este 2026 y donde Nairo Quintana será uno de los participantes en esta competencia que dará inicio el próximo 5 de febrero, el equipo del colombiano dio noticias que incluyen al pedalista boyacense.

Y es que el Movistar Team anunció este miércoles 21 de enero la nómina de ciclistas que afrontarán la ‘Classica Camp de Morvedre’ 2026, carrera de un día que se desarrolla en territorio español y que se llevará a cabo el próximo viernes 23 de enero.

Nairo Quintana tiene carrera oficial antes de los Campeonatos Nacionales de Ruta

El corredor colombiano de 35 años, ganador de un Giro de Italia y una Vuelta a España (además de tener dos subcampeonatos en el Tour de Francia), conforma una nómina de 7 pedalistas del Movistar Team que afrontará esta carrera de categoría 1.2 y que pertenece al UCI Europe Tour.

El pedalista nacido en Combita, Boyacá, quien renovó su contrato con el Movistar Team hasta finales de este 2026, despertó algunas críticas en España por su flojo nivel la temporada pasada, sin embargo, la ‘M’ decide darle confianza al colombiano que según declaraciones del mismo Nairo sigue montando bicicleta por ‘el buen estado físico’ que goza en la actualidad.

La nómina del Movistar Team para la ‘Classica Camp de Morvedre’ 2026

El equipo encabezado por Eusebio Unzué ha decidido en esta competencia darle sus primeros kilómetros de esta temporada a corredores que han despertado gran expectativa en el aficionado, como el caso del reciente fichaje Raúl García Pierna, quien se estrenará con la camiseta del conjunto telefónico.

Por otro lado, la alineación se completa con el otro colombiano Diego Pescador, quien a sus 21 años afrontará su segundo curso completo con la escuadra de la UCI World Tour española, además, el Movistar Team anunció en la nómina a Iván Romeo, Pablo Castrillo y dos pedalistas de la filial Sub-23, Javier Cubillas e Ibai Villate.