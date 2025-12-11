El 'Pogacar francés' define sus retos y si disputará el Tour de Francia en 2026

Los principales equipos del pelotón UCI World Tour calientan lo que será la temporada 2026. En las últimas horas, el Decathlon CMA CGM hizo la presentación oficial de su indumentaria y uniforme para el nuevo año.

En el evento se destacó la presencia de Paul Seixas, joven ciclista de 19 años que en el 2025 cumplió con su primera campaña como profesional y que es catalogado como el "Pogacar francés".

Seixas se destacó en la temporada 2025 al haber terminado octavo en la clasificación general del Critérium du Dauphiné, también fue campeón del Tour del Porvenir y finalizó tercero, detrás de Pogacar y Evenepoel, en el Campeonato Europeo de ruta.

¿Paul Seixas debutará en el Tour de Francia 2026?

De cara a la temporada 2026, en el Decathlon CMA CGM se analiza el calendario que tendrá Paul Seixas, siendo su presencia o no en el Tour de Francia la noticia que genera mayor atención.

“Como he dicho, mi sueño es correr el Tour de France, pero que sea este año o no dependerá sobre todo de si merece la pena hacerlo ahora. Creo que, por supuesto, hay tiempo con el Tour, porque sé que lo correré algún día, pero lo más importante, como siempre he dicho, es mi progresión, y si eso implica hacer otra cosa, entonces tocará hacer otra cosa”, afirmó Seixas en Cyclism'Actu

A pesar de los deseos de Seixas, en el Decathlon CMA CGM se espera definir su participación en el Tour de Francia luego de competir en la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando termine el primer bloque de competición del 2026.





Finalmente, el 'Pogacar francés' adelantará sus primeros entrenamientos de pretemporada en la Sierra Nevada, antes de debutar en el 2026 en la Volta ao Algarve, las clásicas de Ardèche de finales de febrero, la Strade Bianche y la Vuelta al País Vasco.



















