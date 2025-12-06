Selección Colombia: posibles rivales en 16avos. de final del Mundial 2026

Colombia ya conoce el mapa de ruta que podría llevarla a un nuevo desafío de alto calibre en el Mundial 2026. La suerte en los 16avos. de final dependerá por completo de la posición que logre en el grupo K, una zona exigente y de estilos contrastados.

La Tricolor quedó encuadrada con Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes intercontinentales (Jamaica, Nueva Caledonia o Congo), rivales a los que enfrentará en ese orden. Con doce grupos en competencia, avanzan los dos mejores de cada zona y las ocho mejores terceras.

Posible rival de Colombia en 16avos. del Mundial

Si Colombia termina primera del grupo, su rival saldrá de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J o L. Allí aparecen selecciones de peso como Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y hasta Argentina como posibles emparejamientos de alto impacto -aunque también podría ser con una selección de menor calibre-.

En caso de ser segunda del K, el cruce será ante la segunda del grupo L. Ese sector reúne a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, que también sueñan con protagonismo.

Si la Tricolor clasifica como tercera, el panorama sería aún más exigente, ya que enfrentaría a la primera del grupo L, lo que aumentaría considerablemente el grado de dificultad del cruce.

El escenario deja claro que no hay margen para la especulación. Asegurar el liderato del grupo no solo daría confianza, sino que también podría ofrecer un cruce, en el papel, un poco más favorable.

Fechas de los partidos de Colombia en el Mundial

Fechas del calendario de Colombia en fase de grupos: debut ante Uzbekistán el 17 de junio; segundo duelo frente al vencedor del repechaje el 23; y cierre ante Portugal el 27.

El partido de 16avos. de final se disputará entre el 1 y el 3 de julio, en una instancia donde cualquier error se paga caro y donde Colombia espera llegar con ritmo, jerarquía y la ilusión intacta.