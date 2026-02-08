Emotivo discurso de Egan tras el título en los Nacionales: elogió a Sosa, a su tierra y a su primer entrenador

Egan Bernal volvió a levantar los brazos en Zipaquirá y, tras consagrarse campeón de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, compartió sus sensaciones en diálogo con RCN, dejando claro que el triunfo tuvo un significado especial por el lugar y la gente que lo acompañó.

Declaraciones de Egan Bernal tras el título de los Nacionales de Ciclismo

El pedalista de 29 años destacó la emoción que sintió al correr en casa, en un escenario que conoce desde niño y que lo vio formarse como ciclista. “La emoción de correr acá ante mi gente es impresionante”, aseguró Bernal, aún con la adrenalina de la competencia.

Para el corredor del Ineos Grenadiers, Zipaquirá no es solo el punto de partida y llegada de la carrera, sino el origen de su historia deportiva. “Zipaquirá es mi casa, es mi origen”, afirmó, resaltando el vínculo emocional que lo une con las carreteras de Cundinamarca.

Bernal también valoró el acompañamiento del público durante los 210 kilómetros de competencia, un factor que, según él, fue clave para mantener el ritmo en los momentos más exigentes. “Ver a toda la gente apoyando es algo lindo, deja a Zipaquirá y a Cundinamarca en alto”, comentó.

El campeón nacional fue consciente de lo que representa portar nuevamente la camiseta tricolor, un honor que asumirá con compromiso. “Va a ser una gran honor y responsabilidad”, señaló, tras conseguir el título por segundo año consecutivo en la prueba de ruta.

Sobre el desarrollo de la carrera, Bernal reconoció la dureza del trazado y el alto nivel de sus rivales. “Fue una carrera muy reñida, veía a todos muy fuertes”, explicó, antes de hacer una mención especial a quien fue su principal opositor en el cierre.

Egan Bernal llenó de halagos a Iván Ramiro Sosa

En ese sentido, no dudó en elogiar a Iván Ramiro Sosa, con quien protagonizó el duelo decisivo. “Pero realmente el más fuerte fue Iván Sosa”, dijo, resaltando la calidad y el nivel mostrado por su compatriota durante toda la jornada.

¿Quién era el entrenador de Egan Bernal en su infancia?

El zipaquireño también recordó sus años de formación y agradeció a quienes marcaron su camino en el ciclismo. “Ustedes no imaginan cuántas veces yo entrené en esta misma pista. Le agradezco a Fabio Rodríguez que fue mi entrenador de niño”, expresó con emoción.

Finalmente, Bernal cerró sus declaraciones con un mensaje de reconocimiento y cercanía. “Felicito a todos los corredores, aprovecho para saludar a mi familia y a mi club de fans”, concluyó el bicampeón nacional, quien volvió a escribir una página dorada del ciclismo colombiano en el lugar donde todo comenzó.