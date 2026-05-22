Este viernes 22 de mayo continúan las emociones de la presente edición del Giro de Italia, una de las grandes del deporte a dos ruedas. Hasta la fecha, las etapas han estado emocionantes. En algunas jornadas se han presentado sorpresas.

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El recorrido de la etapa 13

La etapa 13 del Giro de Italia 2026 se va a correr entre Alessandria y Verbania. El recorrido será de 189 km y la jornada tendrá un desnivel total de 1400 metros. Se aguarda una disputa reñida de inicio a fin.



El inicio y desarrollo de la jornada es ideal para los velocistas, aunque cerca de la meta habrá un pico de montaña importante, por lo que los ciclistas fuertes en escalada pueden aprovechar para dar el golpe sobre la mesa.

El punto de llegada y de partida

“Fundada en 1168 como ciudad comunal, Alessandria se alza en la llanura piamontesa, a lo largo del río Tanaro, en una posición históricamente estratégica entre Liguria, Lombardía y Piamonte. A lo largo de los siglos ha tenido un papel militar y administrativo de primer orden, del que deja testimonio la presencia de la gran Ciudadela del siglo XVIII en la orilla opuesta del río. El centro urbano conserva un trazado regular, con plazas y ejes viarios que reflejan el desarrollo moderno de la ciudad. Hoy Alessandria es una importante capital provincial y nudo de conexión del bajo Piamonte”, dice el Giro sobre el punto de partida.



“Asomada a la orilla piamontesa del Lago Maggiore, Verbania nace en 1939 de la unión de los núcleos de Intra, Pallanza y Suna. La ciudad se desarrolla a lo largo de la ribera del lago y sobre las primeras pendientes montañosas adyacentes, en un contexto paisajístico de gran relevancia. Históricamente ligada a actividades industriales y manufactureras, Verbania ha sumado con el tiempo una creciente vocación turística, favorecida por su posición lacustre y por el clima suave. El tejido urbano refleja la pluralidad de sus orígenes, con barrios muy diferenciados según historia y funciones, y una fuerte relación con el paisaje del Verbano”, agrega sobre el punto de llegada.

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El Giro por RCN

La etapa 13 y todas las jornadas del Giro de Italia 2026 se pueden vivir a través de la señal del Canal RCN HD2, de la aplicación del Canal RCN y también por medio de la señal principal del Canal RCN. No hay excusa para perderse lo que resta de la corsa rosa.



En esta etapa se espera que el ciclista colombiano Egan Bernal, del INEOS, pueda restarle segundos a los que tiene por delante para así escalar casillas en la clasificación general. Habrá que esperar para conocer cómo le irá al cafetero.