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Giro de Italia

EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 9 - minuto a minuto - domingo 17 de mayo

Así podrá ver en vivo la etapa 9 del Giro de Italia este domingo 17 de mayo.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

La novena etapa promete convertirse en uno de los recorridos más determinantes de esta primera semana tras el primer gran examen montañoso con el ascenso a Corno alle Scale.

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El trazado de la etapa 9 presenta un recorrido exigente, con varios ascensos encadenados y un final ideal para los escaladores más explosivos.

La etapa 9 no definirá al campeón del Giro, pero sí puede marcar un punto de inflexión en la carrera. Los favoritos saben que cualquier segundo cuenta y que una buena actuación podría fortalecer sus aspiraciones de luchar por el trofeo en Roma.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La novena etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este domingo 16 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

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Clasificación general del Giro de Italia

  1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 34:28:42
  2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:15
  3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34
  4. Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 4:18
  5. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:23
  6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28
  7. Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 4:32
  8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56
  9. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07
  10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

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