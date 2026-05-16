El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (Netcompany INEOS) se mantiene como uno de los protagonistas en la edición 109 del Giro de Italia, a pesar de haber perdido tiempo en las etapas de alta montaña.

Después de ocho jornadas, Bernal se ubica en la posición 15 de la clasificación general a 6'18'' del líder, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Con respecto al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), máximo favorito al título, Egan está a algo más de tres minutos de diferencia, ya que Vingegaard es segundo a 3'15'' del líder.

Egan Bernal tendrá un nuevo desafío en la etapa 9 del Giro de Italia

Este domingo 17 de mayo, Egan Bernal afrontará un nuevo desafío en la etapa 9 del Giro de Italia, teniendo en cuenta el exigente recorrido de la jornada.

La fracción podría dejar en evidencia los problemas que ha tenido el colombiano en las primeras etapas con montaña o demostrar una esperanzadora recuperación, de cara a la continuidad de la 'Corsa Rosa'.

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Este domingo, la jornada contará con un recorrido de 184 kilómetros con inicio en Cervia y meta en puerto de montaña de primera categoría en el Corno alle Scale.

El ascenso al Corno alle Scale será de 10,8 kilómetros con un desnivel promedio de 5,9%.

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¿Cómo VER EN VIVO el Giro de Italia por RCN?

La etapa 9 se podrá VER COMPLETA Y EN VIVO a través de la APP del Canal RCN. También contará con transmisión por la señal abierta del canal RCN y por el YouTube de Deportes RCN.