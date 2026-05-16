EN VIVO Giro de Italia: Etapa 8 - minuto a minuto - sábado 16 de mayo

La emoción del Giro de Italia 2026 continúa este sábado 16 de mayo con la disputa de la etapa 8, una jornada que promete movimientos importantes en la clasificación general, la cual es comandada por Afonso Eulálio, y un nuevo examen para los favoritos al título.

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Después de una primera semana marcada por las diferencias en la montaña y algunas sorpresas entre los aspirantes, el pelotón afrontará un recorrido exigente entre Chieti - Fermo, el cual cuenta con 157 km que podría comenzar a definir las verdaderas aspiraciones de los candidatos a la maglia rosa.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este jueves 14 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación general del Giro de Italia