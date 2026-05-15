¿Qué pasó con Egan Bernal en la etapa 7 del Giro de Italia? Sufrió en la montaña

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) volvió a sufrir este viernes 15 de mayo en el Giro de Italia, mientras disputaba la etapa 7, que contó con un recorrido de 244 kilómetros con inicio en Formia y meta en puerto de montaña de primera categoría en el Blockhaus.

Lea también Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 7

¿Qué pasó con Egan Bernal?

A pesar de permanecer durante gran parte de la jornada en el pelotón de favoritos, Bernal no pudo aguantar el ritmo impuesto por el Visma Lease a Bike en el ascenso al Blockhaus y poco a poco se fue desprendiendo del grupo principal.

El paso del equipo de los Países Bajos fue intenso, ya que el danés Jonas Vingegaard tenía claro su objetivo de luchar por la victoria del día.

Lea también Jonas Vingegaard dio el golpe en el Giro de Italia; ganó la etapa 7

Egan quedó relegado en un pequeño grupo conformado por Markel Beloki (EF Education EasyPost), el italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), el estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) y autriaco Gregor Muhlberger (Decathlon CMA CGM Team), que cruzó la meta a 2'57'' del ganadordel día.

Egan Bernal perdió seis puestos en la general del Giro de Italia

Lea también Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la etapa 7

Teniendo en cuenta el mal día, Egan Bernal perdió seis puestos en la clasificación general del Giro de Italia y ahora se ubica en la casilla 15.

Bernal está ahora a 6'18'' del líder, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).