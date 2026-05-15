Jonas Vingegaard dio el golpe en el Giro de Italia; ganó la etapa 7

Una nueva jornada llena de emociones se registró este viernes 15 de mayo en la edición 109 del Giro de Italia. La séptima fracción contó con un exigente recorrido de 244 kilómetros con inicio en Formia y meta en el mítico ascenso al Blockhaus.

El gran protagonista de la etapa, como era de esperarse, fue el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike), que en la escalada al Blockhaus lanzó un fuerte ataque en el pelotón de favoritos con el objetivo de conseguir la victoria y acercare al primer lugar de la general.

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A Vingegaard solo lo pudo seguir por algunos metros Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), sin embargo, el italiano no aguantó el ritmo del danés, quien volvió a imponer un fuerte paso hasta quedar en solitario en la punta de la carrera.

De esta manera, Jonas Vingegaard se encaminó hacia la línea de meta para conseguir la victoria de la etapa.

Por otro lado, Pellizzari pagó caro el esfuerzo de seguir a Vingegaard, ya que fue rebasado por el francés Felix Gall (Decathlon CMA Team).

Gall no trató de igualar el ritmo de Vingegaard y mantuvo un paso constante, que le permitió estar segundo en el remate de la jornada.

Por el lado de Pellizzari, el italiano sufrió más de la cuenta, ya que fue alcanzado por su compañero de equipo Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) y Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).

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Al final, Vingegaard ganó, pero no le alcanzó para ser líder de la general, ya que el portugués Afonso Eulálio finalizó 15 a 2'55''.

Top 5 de la etapa 7 del Giro de Italia

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) Felix Gall (Decathlon CMA Team) a 13'' Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'02'' Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'05'' Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) a 1'05''

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 7