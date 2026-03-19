EN VIVO Panamericano de Ruta - CRI hombres sub 23 y élite - minuto a minuto - jueves 19 de marzo

El Campeonato Panamericano de Ruta continúa su desarrollo en Montería, donde este jueves 19 de marzo será el turno para las pruebas de contrarreloj individual en las categorías masculina sub-23 y élite.
¿Por qué el miércoles no hubo Panamericano de Ciclismo en Ruta?
La competencia retoma su programación luego de una jornada de pausa el miércoles, día en el que se llevó a cabo el Congreso COPACI, mientras que el martes anterior se disputaron las pruebas femeninas y la contrarreloj masculina juvenil.
Recorrido de contrarreloj individual hombres sub 23 y élite en el Panamericano de Ruta
La jornada de este jueves iniciará a las 8:00 a. m. con la CRI masculina sub-23, que tendrá un recorrido de 36 kilómetros sobre el trazado que incluye la Circunvalar, el sector del centro comercial Buenavista, la glorieta de Mocarí, Mateo Gómez y el retorno en Zeus, antes de completar el circuito.
Posteriormente, a partir de las 8:45 a. m., se disputará la contrarreloj individual masculina élite, que recorrerá 43.1 kilómetros sobre un circuito similar, en una prueba que promete alta exigencia y que reunirá a varios de los mejores especialistas del continente.
Campeonato Panamericano de Ruta - contrarreloj hombres sub 23 y élite: cómo VER EN VIVO HOY jueves 19 de marzo
Las pruebas de contrarreloj masculinas (sub 23 y élite) del Campeonato Panamericano de Ruta se correrán este jueves 19 de marzo a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana), pero la transmisión dará inicio a las 10:30. La carrera se podrá ver en Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 10:30
España: 16:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30
Bolivia y Venezuela: 11:30
Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 10:30 (Chicago) - 7:30 (Los Ángeles)
México: 9:30