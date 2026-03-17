Panamericano de ruta 2026: campeona damas élite y mejor colombiana

Arrancaron este martes 17 de marzo los Campeonatos Panamericanos de Ruta, que tienen sede en el departamento de Córdoba. Las primeras pruebas en disputarse fueron las contrarreloj en las categorías damas élite, damas sub 23, damas juveniles y hombres juveniles.

Las carreras contra el reloj tuvieron como punto de partida la Circunvalar y tránsito por la Glorieta Mocarí, Cruce Garzones Regreso,, Glorieta Mocarí, Puente Asilo Regreso y la Carrera 68 C.C. Buenavista.

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Kristen Faulkner ganó la crono éite

La estadounidense Kristen Faulkner ganó este martes la prueba contrarreloj en la categoría élite damas al completar la prueba de 31.5 kilómetros con un tiempo de 38 minutos y 31 segundos.

Faulkner revalidó de esta manera su condición de figura del certamen, ya que es la actual campeona Olímpica de la modalidad.

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A Kristen Faulkner le siguió su compatriota Emily Ehrlich a 32'' y el top 3 lo completó la chilena Aranza Villalon a 2'47''.

La mejor colombiana fue Camila Andrea Valbuena, quien terminó en el sexto lugar a 3'57''.

Top 10 de la prueba contrarreloj Panamericano damas élite

1. Kristen Faulkner (Estados Unidos) 38'31''

2. Emily Ehrlich (Estados Unidos) a 32''

3. Aranza Villalon (Chile) a 2'47''

4. Lilibeth Chacón (Venezuela) a 3'28''

5. Andrea Fregoso (México) a 3'52''

6. Camila Andrea Valbuena (Colombia) a 3'57''

7. Catalina Soto (Chile) 4'01''

8. Sara Roel (México) 4'12''

9. Delfina Dibella (Argentina) 4'33''

10. Diana Carolina Peñuela (Colombia) 5'25''