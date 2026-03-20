EN VIVO Panamericano de Ruta - prueba de fondo hombres y mujeres juvenil - minuto a minuto - viernes 20 de marzo

El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 continuará este viernes 20 de marzo con una nueva jornada de competencia en Montería y municipios aledaños de Córdoba, esta vez con las pruebas de fondo en la categoría juvenil, tanto en la rama femenina como en la masculina.

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Luego de las primeras jornadas dedicadas a las contrarreloj, el certamen continental entra ahora en una fase clave, en la que se pondrá a prueba la estrategia de los corredores en circuitos cerrados.

La primera competencia del día será la Ruta Damas Juveniles, programada para las 8:00 de la mañana sobre una distancia total de 67 kilómetros. La prueba se disputará en el Circuito Cereté, donde las corredoras deberán completar cinco vueltas de 13.4 kilómetros cada una, en un trazado que exigirá regularidad y buena lectura de carrera para aspirar a las medallas.

Posteriormente se llevará a cabo la Ruta Hombres Juveniles, también en el Circuito Cereté, aunque con una distancia considerablemente mayor. En este caso, los pedalistas afrontarán 120.6 kilómetros, distribuidos en nueve vueltas al mismo circuito de 13.4 kilómetros, en una carrera que promete intensidad y selección natural con el paso de los giros.

Estas competencias juveniles marcarán el inicio de un fin de semana muy movido en el Panamericano de Ruta, teniendo en cuenta que entre sábado y domingo se disputarán las pruebas de fondo de mujeres y hombres en las categorías sub-23 y élite.

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Campeonato Panamericano de Ruta - prueba de fondo hombres y mujeres juvenil: cómo VER EN VIVO HOY viernes 20 de marzo

Las pruebas de fondo juveniles de hombres y mujeres del Campeonato Panamericano de Ruta se correrán este viernes 20 de marzo a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana), pero la transmisión dará inicio a las 10:30. La carrera se podrá ver en Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

España: 16:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 10:30 (Chicago) - 7:30 (Los Ángeles)

México: 9:30