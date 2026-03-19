Nairo Quintana marcó la historia del ciclismo latinoamericano: los tres récords que consiguió

El ciclismo colombiano y mundial se prepara para un momento histórico: el posible retiro de Nairo Alexander Quintana, quien a sus 36 años estaría cerca de poner fin a su carrera como profesional.

Lea también Daniel Martínez, Santiago Buitrago y Einer Rubio se toparán en una carrera World Tour

Nairo Quintana: ¿Cuándo hará oficial su retiro?

De acuerdo con la información conocida, el corredor boyacense haría oficial su decisión en una rueda de prensa programada para el domingo 22 de marzo, en la antesala de una competencia que marcaría su despedida del pelotón internacional.

Se trata de la Vuelta a Cataluña, carrera en la que Quintana tomaría la partida y que, además, podría convertirse en la última en su trayectoria profesional, cerrando así un ciclo que dejó huella en la historia del ciclismo.

Así las cosas, se abre el debate sobre si este sería el retiro del ciclista latinoamericano más importante de todos los tiempos, una apreciación que, aunque discutible, encuentra sustento en los logros del nacido en Cómbita, Boyacá.

Lea también Walter Vargas ganó la CRI y conquistó el oro en el Panamericano de Ruta

Nairo, el ciclista más importante en la historia de Latinoamérica

Uno de los hitos más recordados de su carrera se dio en 2014, cuando se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Giro de Italia, logrando además un histórico 1-2 para Colombia junto a Rigoberto Urán.

Dos años más tarde, en 2016, volvió a hacer historia al conquistar la Vuelta a España, convirtiéndose en el primer ciclista de la región en ganar dos grandes vueltas, un registro que marcó un antes y un después.

Pero su legado no se limita a esos títulos, pues también fue el primer latinoamericano en subir al podio de las tres grandes: fue segundo del Tour de Francia en 2014 y 2015, y tercero en 2016, además de sus conquistas en Italia y España.

Estos logros permiten ubicar a Quintana como uno de los máximos referentes del ciclismo colombiano y, para muchos, el más importante en la historia de América Latina dentro de esta disciplina.

La Vuelta a Cataluña, última carrera de Nairo Quintana

De confirmarse su retiro tras la Vuelta a Cataluña —competencia que ya supo ganar en 2016—, el ciclismo despedirá a una de sus grandes figuras, un corredor que marcó época y abrió camino para nuevas generaciones de pedalistas en el continente.