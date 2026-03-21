EN VIVO Panamericano de Ruta - Ruta Damas Élite y hombres Sub 23 - minuto a minuto - sábado 21 de marzo

Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición del Panamericano de Ruta 2026 que se está llevando a cabo en Colombia y la competencia ha llegado a cumplir con todas las expectativas con las que llegaron los fanáticos y competidores.

El sábado 21 de marzo se llevará a cabo una de lasa carreras más importantes del certamen en la categoría de damas élite y hombres Sub 23 en el Circuito Cereté, en donde se recorrerán más de 120km en cada una de las carreras para definir a los nuevos campeones.

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Tras una exigente carrera de aproximadamente 67 kilómetros que se llevó a cabo el viernes 20 de marzo con las categorías de dama y hombre juvenil que dejó como ganadores a Salome Vargas y Juan Esteban Sánchez, llega el momento de disfrutar de una carrera más extensa y mayor exigencia con la categoría de damas élite y hombres sub 23.

Ahora, la Ruta Damas Élite constará de 120.6 km, mientras que la de los hombres Sub 23 constará de 160.8 km para definir a los nuevos campeones.

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Campeonato Panamericano de Ruta - Ruta Damas Élite y hombres Sub 23: cómo VER EN VIVO HOY sábado 21 de marzo

Las pruebas de Ruta Damas Élite y hombres Sub 23 del Campeonato Panamericano de Ruta se correrán este viernes 20 de marzo a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana), pero la transmisión dará inicio a las 10:30. La carrera se podrá ver en Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios de la transmisión de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

España: 16:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 10:30 (Chicago) - 7:30 (Los Ángeles)

México: 9:30