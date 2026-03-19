Walter Vargas ganó la CRI y conquistó el oro en el Panamericano de Ruta

Llegó una nueva edición del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario ciclístico del continente, con sede en Colombia y la participación de los mejores pedalistas de América, entre ellos precisamente Walter Vargas, quien brilló en una nueva CRI y se llevó otro campeonato.

En la jornada que se disputó el jueves 19 de marzo, se llevó a cabo la contrarreloj individual en la categoría élite, en donde la hegemonía y experiencia de Walter Vargas volvió a predominar para coronarse campeón panamericano por séptima ocasión con una amplia diferencia.

Walter Vargas dominó en la CRI del Panamericano de Ruta

La cita se disputa del 16 al 22 de marzo en el departamento de Córdoba, con Montería y Cereté como escenarios principales, y en la jornada que se disputó el jueves 19 de marzo, la cual fue CRI, dominó en solitario Walter Vargas.

Con este nuevo triunfo del experimentado ciclista de 32 años, se completaron 7 títulos panamericanos en su palmarés a lo largo de 9 ediciones.

Vargas coronó la contrarreloj con un tiempo de 00:48:56-03, sacándole una amplia diferencia a sus perseguidores, el más cercano de ellos y quien quedó en segundo lugar, el mexicano Eder Frayre, quien llegó 54 segundos después.

El podio de esta carrera lo completó el uruguayo, Antonio Fagundez, quien llegó con un tiempo de 50:08-11, más de un minuto después que el vencedor, Walter Vargas.

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Así terminó el Top 10 de la CRI de hombres élite

VARGAS,Walter Alejan ELITE COLOMBIA 00:48:56-03 2 64 FRAYRE,Eder ELITE MEXICO 00:49:50-41 54 seg. FAGUNDEZ,Antonio Eri ELITE URUGUAY 00:50:08-11 1:12 min. MENDES,Diego ELITE BRASIL 00:50:10-65 1:14 min. QUINTANA,Hector ELITE CHILE 00:50:23-70 1:27 min. CONTRERAS,Rodrigo ELITE COLOMBIA 00:51:09-05 2:13 min. NARRAWAY,Nicholas ELITE BERMUDA 00:51:23-12 2:27 min. CADENA,Edgar David ELITE MEXICO 00:51:53-91 2:57 min. HOPKINS,Kaden ELITE BERMUDA 00:51:58-88 3:02 min. RAMIREZ,Joseph ELITE COSTA RICA 00:52:26-28 3:30 min.

El podio de la CRI sub 23 de los Panamericanos de Ruta

El podio fue dominado por los representantes de México, quienes se quedaron con las dos primeras posiciones. Sebastián Ruiz se adjudicó la medalla de oro con un tiempo de 42:02, mientras que José Juan Prieto aseguró la plata con 42:46, consolidando una actuación sobresaliente para su delegación.