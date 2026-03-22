EN VIVO Panamericano de Ruta - Ruta de Hombres Élite- minuto a minuto - domingo 22 de marzo

Llega a su fin una nueva edición del Campeonato Panamericano de Ruta y junto con ello la última carrera, la prueba de hombres élite, la cual se perfila como uno de los momentos más esperados del calendario ciclístico de esta competencia.

Con sede en Montería, la competencia reunió a los mejores corredores de América en un recorrido exigente que pondrá a prueba tanto la resistencia como la inteligencia táctica de los participantes que deberán superar los más de 200 km recorridos.

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Tras un gran cierre en la carrera femenina élite, la cual se llevó a cabo sobre un circuito cerrado en el municipio de Cereté, con un trazado aproximado de 120 kilómetros, y que dejó como campeona a la ciclista chilena, Catalina Soto, llegó el momento de cerrar con "broche de oro" en la categoría élite de hombres.

Esta carrera de cierra contará con un recorrido de 206.4 km que constará de una ruta por: Circunvalar Carrera 68 C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí Regreso –Glorieta Calle 29 Regreso – C.C. Buenavista.

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Campeonato Panamericano de Ruta - Prueba de Hombres Élite: cómo VER EN VIVO HOY domingo 22 de marzo

La Prueba de Hombres Élite del Campeonato Panamericano de Ruta se correrán este domingo 22 de marzo a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana), pero la transmisión dará inicio a las 11:30. La carrera se podrá ver en Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios de la transmisión de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30

España: 17:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:30

Bolivia y Venezuela: 12:30

Estados Unidos: 12:30 (D.C. y Florida)