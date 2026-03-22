EN VIVO rueda de prensa Nairo Quintana: se define su futuro

Finalmente llegó el día en el que se conocerá la verdadera razón por la que Nairo Quintana y el Movistar Team convocaron a una inesperada rueda de prensa justo a pocas horas de que inicie la Vuelta a Cataluña 2026, certamen en donde el ciclista colombiano ya fue preinscrito.

Por el momento no se conoce el por qué de esta decisión, pero las especulaciones hablan sobre un posible retiro del mundo del ciclismo, ya que no es común que se realicen esta clase de eventos. Aunque todo se revelará el domingo 22 de marzo en suelo español.

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Tras una carrera de aproximadamente 17 años en el profesionalismo solo falta que se confirme que se trata de un adiós de uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia y en donde su última carrera podría llegar a ser la Vuelta a Cataluña.

De confirmarse su retiro tras la Vuelta a Cataluña —competencia que ya supo ganar en 2016—, el ciclismo despedirá a una de sus grandes figuras, un corredor que marcó época y abrió camino para nuevas generaciones de pedalistas en el continente.

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Esta conferencia de prensa se podrá ver a través del canal oficial de YouTube del Movistar Team a partir de las 12:00 hora Colombia y sus detalles se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

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