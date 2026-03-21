Se confirmó inesperada decisión con Nairo Quintana antes de la Vuelta a Cataluña

La edición 2026 de la Vuelta a Cataluña marca el regreso de una de las carreras más tradicionales y exigentes del calendario internacional, consolidándose como una cita clave del UCI WorldTour. La competencia se disputa entre el 23 y el 29 de marzo, con un recorrido de más de 1.000 kilómetros que atraviesa distintos puntos de Cataluña, desde la costa hasta la alta montaña.

En esta ocasión también sería especial, ya que se habló sobre el futuro de Nairo Quintana y su posible retiro como ciclista profesional. Sin embargo, habría un parte de tranquilidad al respecto, ya que se hizo oficial la preinscripción de los ciclistas para la Vuelta a Cataluña y en donde justamente aparece el nombre del boyacense de 36 años.

Nairo Confirmado en la preinscripción de la Vuelta a Cataluña

En las últimas horas se dio a conocer la noticia, donde el Movistar Team autorizó al pedalista boyacense para dirigirse a los medios de comunicación, una rueda de prensa pactada para el próximo domingo 22 de marzo donde reportes indican se daría el anuncio del retiro profesional de Nairo Quintana.

No es común que un pedalista convoque una rueda de prensa en pleno transcurso de la temporada, por eso, se cree que el anuncio tiene que ver con la continuidad de Nairo en el ciclismo, un encuentro con la prensa en Barcelona, donde seguramente el pedalista colombiano estará acompañado por Eusebio Unzué, el director deportivo del Movistar Team.

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Movistar Team, aunque no ha confirmado nada sobre esta supuesta noticia sobre el retiro profesional, si hizo oficial la preinscripción para disputa la Vuelta a Cataluña 2026.

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Nairo se despediría con varios títulos importantes en el mundo del ciclismo

Tras una carrera de aproximadamente 17 años en el profesionalismo solo falta que se confirme que se trata de un adiós de uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia y en donde su palmarés habla por sí solo: