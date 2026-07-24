EN VIVO Tour de Francia 2026 - etapa 19 - viernes 24 de julio

La etapa 19 del Tour de Francia 2026 promete convertirse en una de las jornadas decisivas de la carrera. Con un recorrido de 127,9 kilómetros entre Gap y Alpe d'Huez, los favoritos al título volverán a medirse en un exigente final en alto que puede provocar cambios importantes en la clasificación general.

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Recorrido de la etapa 19 del Tour de Francia

El Alpe d'Huez regresa al Tour después de cuatro años y lo hace por su vertiente más tradicional. Sus 13,8 kilómetros de ascenso con una pendiente media del 8,1 % y sus emblemáticas 21 curvas lo convierten en uno de los puertos más legendarios del ciclismo, tanto por su dificultad como por el ambiente que cada año generan miles de aficionados.

Antes del ascenso definitivo, el pelotón deberá superar una jornada sin descanso que incluye el Col de Bayard, el Col du Noyer y el Col d'Ornon. En total, los corredores afrontarán cerca de 3.500 metros de desnivel acumulado, en un recorrido diseñado para poner a prueba las aspiraciones de los principales candidatos al maillot amarillo.

La clasificación general también estará bajo la lupa en esta penúltima jornada de alta montaña. A solo dos días del cierre del Tour en París y en la antesala de otra etapa alpina con final en Alpe d'Huez, cualquier diferencia que se produzca este viernes puede resultar determinante en la lucha por el título.

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Siga EN VIVO la etapa 19 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 19 del Tour de Francia 2026 se puede ver este viernes 24 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.