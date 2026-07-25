EN VIVO Tour de Francia 2026 - etapa 20 - sábado 25 de julio

La edición 2026 del Tour de Francia entra en su recta definitiva con la disputa de la etapa 20, la última jornada en línea antes del tradicional cierre en París. Después de casi tres semanas de competencia, esta fracción representa la última oportunidad para modificar la clasificación general, ganar posiciones en el podio o buscar una victoria de prestigio antes del desenlace de la carrera.

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La etapa 20 del Tour de Francia 2026 será la última gran jornada de montaña y se disputará entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez, sobre un recorrido de 170,9 kilómetros y 5.450 metros de desnivel positivo. El trazado incluirá el ascenso a puertos emblemáticos como el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe y el Col du Galibier, todos determinantes para la clasificación general, además del Col de Sarenne, antes de la llegada en Alpe d'Huez, donde los favoritos al maillot amarillo afrontarán su última oportunidad para marcar diferencias antes del cierre del Tour en París.

Siga EN VIVO la etapa 20 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 20 del Tour de Francia 2026 se puede ver este sábado 25 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.

Clasificación general del Tour de Francia - etapa 19

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 67:53:00

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 7'11"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 9'42"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 10'06"

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 13'00"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 13'09"

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 15'58"

8. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) a 21'15"

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 21'30"

10. Jordan Jegat (Totalenergies) a 23'21"