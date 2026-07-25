Juanfer Quintero se va de River Plate: drástico anuncio oficial

River Plate de Argentina, hace apenas unos instantes, hizo oficial que, por mutuo acuerdo, el contrato con el experimentado y reconocido mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero fue rescindido.

Juanfer se va de River

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, se informó.

“River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”, añadió, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el equipo de la banda cruzada.

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Polémica en Argentina

En los últimos días se había generado una enorme polémica porque el jugador que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en el Mundial 2026 no se sabía reportado a los entrenamientos de River.



Y el mismo Juanfer, quien tenía una licencia para unirse a prácticas a finales del presente mes por temas personales, se pronunció por la controversia en una entrevista que le ofreció a ESPN Argentina.

Lo que dijo Juanfer

“El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial se había hablado con el presidente otra cosa. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Yo tenía desde antes del Mundial el viaje”, manifestó.



“Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Incluso en la final jugué cinco minutos. Está claro, acá no hay misterio, es la forma en la que juega, sus conceptos futbolísticos. Se lo dije una vez, que siempre voy a respetar las decisiones que tome, nunca va a tener una falta de respeto, pero todo el mundo sabe las cualidades. No soy prioridad para él. Como persona lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente. Tiene su mérito, tiene su respeto y ya está”, terminó, entre otras cosas más.





















