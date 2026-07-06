EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 3 - Lunes 6 de julio

El Tour de Francia 2026 disputa este lunes 6 de julio su tercera etapa, un recorrido de 195,9 kilómetros entre Granollers (Barcelona) y Les Angles, en una jornada de media montaña que marcará el ingreso de la carrera a territorio francés tras las dos primeras fracciones en España.

Recorrido de la tercera etapa del Tour de Francia 2026

La etapa presenta un exigente trazado con el Col de Toses, puerto de primera categoría, además de tres ascensos de tercera. Sin embargo, la organización confirmó que el tramo final no contará con público debido a un incendio registrado en las cercanías del recorrido.

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El ecuatoriano Isaac del Toro llega motivado luego de imponerse en la segunda etapa con los colores del UAE Team Emirates - XRG. Entretanto, la clasificación general sigue liderada por Jonas Vingegaard, quien tiene como principales perseguidores a Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, tres de los grandes favoritos al título.

La fracción de este lunes será una nueva oportunidad para que los aspirantes a la clasificación general comiencen a marcar diferencias antes de la llegada de las grandes etapas de montaña, en un Tour que ha tenido emociones desde el inicio.

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El Tour de Francia, por Canal RCN

La transmisión de la etapa se podrá seguir a través de la aplicación de Canal RCN. Una vez finalice la jornada, el análisis de todo lo ocurrido estará en Gregarios, con Mario Sábato y Juan Charry, por el canal de YouTube de Deportes RCN y la aplicación de Canal RCN.