Mundial 2026: partidos de este lunes 6 de julio y cómo VER EN VIVO

Este lunes 6 de julio, se llevarán a cabo dos partidos más de los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



A las 2:00 p. m., hora colombiana, se tendrán que ver las caras las selecciones de España y Portugal. Este cotejo se jugará en el estadio de Dallas y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.

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Un duelo que promete varios goles

“Portugal y España se enfrentarán en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en el Estadio Dallas. El equipo de De la Fuente logró primero su billete tras un sobresaliente triunfo sobre Austria (3-0) en el Estadio Los Ángeles. Posteriormente, el Estadio Toronto fue el escenario de un partido vibrante de dieciseisavos de final en el que Portugal se llevó el choque ante Croacia por 2-1 gracias al tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 90+4’”, señaló la FIFA.



“Choque entre viejos conocidos, que hace poco más de un año (8 de junio de 2025) se enfrentaron para decidir el título de la Nations League. Portugal se lo llevó en los penaltis tras un 2-2 en Múnich. Ahora, ambos pugnarán por alcanzar los cuartos de final. Para los lusos sería igualar la ronda que alcanzaron en 2022. Por su parte, España no alcanza esa instancia desde 2010 (edición en la que se llevó la Copa Mundial). En 2018 y 2022 cayó precisamente en los octavos de final”, añadió.

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¿Estados Unidos llegará a cuartos?

Luego, a las 7:00 p. m., les llegará el turno a los equipos de Estados Unidos y Bélgica. El estadio de Seattle, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas, recibirá el choque. Por DSports se podrá ver el duelo.



“Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle. Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026”, dice la FIFA en la previa.

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¿Qué selecciones clasificarán?

“El equipo de Mauricio Pochettino se clasificó para los octavos de final tras terminar primero del Grupo D y luego superar a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la Ronda de 32, a pesar de jugar gran parte de la segunda mitad con diez jugadores. Folarin Balogun, cuyas actuaciones han sido clave en el recorrido de Estados Unidos, abrió el marcador, pero fue expulsado en el minuto 64. Su sanción ya ha sido revocada, cuya victoria ante Bosnia y Herzegovina fue su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 2002, la última vez que el país alcanzó los cuartos de final”, agregó.



Se esperan cotejos entretenidos de inicio a fin. Todos los detalles de ambos compromisos por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.