EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 4 - martes 7 de julio

Nueva jornada del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

La tercera fracción que inició en España en Granollers y terminó ya en Francia en Les Angles fue conquistada por Tadej Pogacar que ganó su primera etapa en este Tour del 2026. Con esto, el esloveno logró completar dos jornadas ideales, pues, en la segunda fue determinante para que su compañero del UAE Team Emirates, Isaac del Toro ganara. Además, desbancó a Jonas Vingegaard en el liderato general.

Lea también Pogacar va por otro golpe en el Tour: así podrá ver la etapa 4 EN VIVO

Recorrido de la cuarta etapa del Tour de Francia 2026

Este martes las emociones ciclísticas seguirán con Carcasona como el punto de partida y Foix como el punto final. Un recorrido de 181,9 kilómetros y con 3259 metros de desnivel. Será una jornada de montaña con cuatro puertos de distintas categorías.

En los primeros 48 kilómetros, los ciclistas pasarán por Bedos, un puerto de montaña de cuarta categoría. Luego, casi de manera seguida se enfrentarán a uno de tercera categoría en Paradis, un punto de esprint en Quillan y dos finales de segunda categoría en Coudons y en los últimos trazados en Montségur.

Lea también Tour de Francia 2026: clasificación general luego de la tercera etapa

Tadej Pogacar tendrá que seguir por el buen camino. En la segunda jornada le dio la oportunidad al mexicano Isaac del Toro de quedarse con la etapa y en la tercera fracción se quedó con su primera etapa en esta competencia. Pogacar sueña con otra victoria y continuar en la parte alta de la clasificación general.

Sin embargo, esta jornada que arrancará a partir de las 8 de la mañana por la señal del Canal RCN tendrá un desenlace interesante, pues, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard están iguales en la clasificación general con un tiempo acumulado de 8:46:55.

El Tour de Francia, por Canal RCN

La transmisión de la etapa se podrá seguir a través de la aplicación de Canal RCN. Una vez finalice la jornada, el análisis de todo lo ocurrido estará en Gregarios, con Mario Sábato y Juan Charry, por el canal de YouTube de Deportes RCN y la aplicación de Canal RCN.