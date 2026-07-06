Tour de Francia 2026: clasificación general luego de la tercera etapa

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 dejó un cambio importante en la clasificación general. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) se quedó con la victoria entre Granollers y Les Angles y asumió el liderato de la carrera tras una jornada de 195,9 kilómetros marcada por la montaña y un ritmo muy exigente.

Pogacar cruzó la meta con un tiempo de 4:45:11, luego del gran trabajo colectivo de su equipo en el tramo definitivo. El vigente campeón mundial lanzó su ataque en el ascenso final y logró marcar diferencias para vestirse con el maillot amarillo.

En la segunda posición de la etapa terminó Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), a apenas dos segundos del ganador. El podio del día lo completó el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), quien también llegó a dos segundos y confirmó el buen momento que atraviesa tras su destacada actuación en la Vuelta a Suiza.

Por su parte, el mejor colombiano de la jornada fue Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team). El antioqueño cruzó la meta en la casilla 15, cediendo apenas 18 segundos frente al vencedor del día y manteniéndose competitivo de cara a las siguientes jornadas de montaña.

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Uno de los protagonistas del día fue Egan Bernal, quien intentó romper la carrera con un ataque cuando restaban cerca de 120 kilómetros para la meta. Sin embargo, un pinchazo frenó por completo su ofensiva, lo obligó a perder alrededor de 40 segundos y terminó condicionando sus opciones de pelear por la victoria de etapa.

Con estos resultados, Pogacar desplazó del liderato a Vingegaard y tomó una ligera ventaja en la clasificación general, aunque las diferencias entre los principales favoritos siguen siendo reducidas tras apenas tres jornadas de competencia.

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Clasificación general del Tour de Francia - etapa 3

1. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG - 8:46:55

2. Jonas Vingegaard, Team Visma | Lease a Bike - m. t.

3. Remco Evenepoel, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 23"

4. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG - a 24"

5. Juan Ayuso, Lidl - Trek - a 27"

6. Paul Seixas, Decathlon CMA CGM Team - a 48"

7. Florian Lipowitz, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 53"