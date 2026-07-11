EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 8 - sábado 11 de julio

La octava etapa del Tour de Francia 2026 se disputará este sábado 11 de julio con un recorrido diseñado para favorecer a los especialistas en el sprint, aunque la jornada no estará exenta de desafíos tácticos.

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El recorrido presenta un perfil predominantemente llano, con largas rectas y carreteras que permitirán mantener un ritmo elevado durante gran parte del día. Sin embargo, la presencia de algunos ascensos de baja dificultad y cambios de dirección obligará a los ciclistas a permanecer atentos para evitar cortes.

Siga EN VIVO la etapa 8 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 8 del Tour de Francia 2026 se puede ver este sábado 11 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN. Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.

La salida oficial está programada para las 6:25 de la mañana (hora de Colombia), mientras que la llegada se estima alrededor de las 10:31 a. m., dependiendo del ritmo del pelotón.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 7