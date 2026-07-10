Final de infarto en la etapa 7 del Tour de Francia 2026

La séptima etapa del Tour de Francia 2026 terminó oficialmente y representó una nueva oportunidad para que los velocistas volvieran a ser protagonistas antes de que la carrera entre de lleno en terrenos más exigentes, ya que el recorrido entre Hagetmau › Bordeaux fue de terreno llano.

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Con un recorrido de 175.1 kilómetros, la fracción no presentó grandes puertos puntuables ni ascensos capaces de romper el grupo principal, por lo que se mantuvo inconclusa la definición del ganador hasta los últimos metros cuando se llevó a cabo el sprint final que terminó muy parejo, pero que dejó como ganador a Tim Merlier con un tiempo de 3:44:20.

Ganador de la Etapa 7 del Tour de Francia

Los equipos especializados en este tipo de finales tendrán un papel determinante durante toda la jornada. Formaciones como Visma-Lease a Bike, Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck y Lidl-Trek asumieron la responsabilidad de marcar el ritmo del pelotón.

Justamente Tim Merlier, pedalista de Quick-Step, fue quien demostró por qué es uno de los velocistas más temidos del pelotón internacional al imponerse con el triunfo en la séptima etapa del Tour de Francia 2026. El corredor belga cruzó la línea de meta con un tiempo de 3:44:20, culminando un sprint impecable para sumar una nueva victoria en la presente edición de la Grande Boucle.

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La jornada, que parecía destinada a resolverse entre los especialistas en velocidad, cumplió con los pronósticos y dejó un podio bastante apretado entre Tim Merlier, el danés, WÆRENSKJOLD Søren y Biniam Girmay. quienes supieron aguantar la presión del pelotón y guardar fuerzas para el agónico sprint final.

Mientras que los aspirantes al maillot amarillo llegaron a esta jornada viviendo una una carrera relativamente tranquila. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primož Roglič y el resto de favoritos procuraron evitar cortes provocados por el viento o caídas en el tramo final, conscientes de que cualquier segundo perdido podría resultar determinante de cara a las etapas de alta montaña.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 7