Remco Evenepoel expuso una 'pelea' en el Red Bull - Bora en pleno Tour de Francia

La sexta etapa del Tour de Francia 2026 dejó movimientos importantes en la clasificación general, pero también reveló un momento de tensión al interior del Red Bull - Bora - hansgrohe. Tras la jornada, Remco Evenepoel reconoció públicamente su molestia con su compañero Florian Lipowitz.

El belga, que terminó cuarto en la etapa y también ocupa la cuarta posición de la clasificación general, aseguró que esperaba recibir ayuda del alemán durante la persecución de los líderes, pero esa colaboración nunca llegó.

Declaraciones de Remco tras la etapa 6 del Tour de Francia

"Sí, estaba enfadado, y con razón. En la Vuelta a Cataluña, rodé en cabeza durante 30 kilómetros para él. Hoy le pedí que colaborara un kilómetro en cabeza, y no fue posible. Eso me enfadó, y habrá que hablarlo a fondo esta noche", afirmó Evenepoel en declaraciones concedidas a Sporza.

Pese al disgusto con su compañero, el doble campeón olímpico valoró positivamente su rendimiento en la exigente etapa de montaña. "Estoy contento con la etapa, hice lo que pude. En cualquier caso, no pensaba esforzarme demasiado al final del Tourmalet, porque aún me esperaba un largo descenso. Los UAE iban a una velocidad vertiginosa. Nosotros ya íbamos bastante rápido, pero ellos iban a una velocidad increíble", explicó.

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Evenepoel también detalló cuál fue su estrategia durante la jornada disputada entre Pau y Gavarnie-Gèdre. Según comentó, la idea era no excederse en los ascensos para conservar energías y recuperar tiempo en los descensos.

El ciclista belga también cuestionó la falta de entendimiento entre los perseguidores de Jonas Vingegaard. "Entiendo que Del Toro y Sepp Kuss no estuvieran delante, pero Lidl-Trek estaba allí solo con ellos dos y no querían tirar. Pensé: ¿qué tenemos que perder? Si trabajamos juntos, tal vez podamos llegar tan lejos como Jonas", manifestó.

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Tras la sexta etapa, Tadej Pogacar asumió el liderato del Tour de Francia, mientras que Evenepoel se mantiene cuarto en la clasificación general. Aun así, el corredor del Red Bull - Bora considera que la carrera está lejos de definirse.

"Sí, todavía hay muchas posibilidades, pero Jonas también está en buena forma. No debemos olvidarlo", concluyó el belga, quien ahora buscará mantenerse en la pelea por el podio mientras el ambiente dentro de su equipo promete una conversación pendiente tras lo ocurrido en los Pirineos.