EN VIVO Tour de Francia 2026 - última etapa - domingo 26 de julio

La etapa 21 del Tour de Francia 2026 pondrá punto final a la competencia con un recorrido de 88,7 kilómetros por las calles de París. Aunque la clasificación general parece definida, la jornada promete emociones por el prestigio que representa conquistar la última victoria de la Grande Boucle.

Lea también Clasificación general del Tour de Francia tras etapa 20 ya tiene el podio definido

Recorrido de la última etapa del Tour de Francia

El trazado mantendrá el atractivo que debutó el año pasado con tres ascensos a la colina de Montmartre, el último de ellos ubicado a poco más de 10 kilómetros de la meta en los Campos Elíseos. Además, el pelotón realizará dos pasos adicionales por la emblemática avenida parisina.

Inicialmente, la organización tenía previsto un recorrido más largo entre Thoiry y París, pero la etapa fue reducida debido a la necesidad de destinar más efectivos de seguridad para atender los incendios que afectan al país. Aun así, el desenlace conservará el exigente circuito final.

La etapa presenta un perfil similar al de una clásica, por lo que tanto los especialistas en este tipo de recorridos como los velocistas tendrán opciones de luchar por el triunfo. Mientras los maillots principales ya parecen definidos, la victoria parcial será el último gran objetivo antes de la ceremonia de premiación en París.

Lea también Estiven García ganador de la etapa reina de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito; así quedó la general

Siga EN VIVO la etapa 21 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 21 del Tour de Francia 2026 se puede ver este domingo 26 de julio en la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición de la carrera.