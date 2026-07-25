Estiven García ganador de la etapa reina de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito; así quedó la general

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 disputó este sábado 25 de julio su sexta etapa, la cual es considerada como la "etapa reina", con una nueva definición entre los principales protagonistas de la carrera que dejó una definición de sprint inesperada en donde el protagonista fue Estiven García.

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El triunfo del día fue para Estiven García, corredor del Team Sistecrédito, quien cruzó en primer lugar la línea de meta y consiguió una de las victorias más importantes de la competencia con un tiempo de 3:51:14, mientras que Robert Plazas mantuvo el liderato de la clasificación general a falta de la jornada de cierre.

Contundente victoria de Sistecrédito en la etapa 6 de la Vuelta de la Juventud

García respondió en el momento decisivo de la fracción para imponerse sobre el resto de los aspirantes y darle un nuevo triunfo a su equipo, que ha sido uno de los protagonistas de la carrera.

El ciclista administró sus fuerzas durante el recorrido y encontró el momento indicado para marcar la diferencia en los kilómetros finales, asegurando así la victoria de etapa tras un destacado sprint final en el que dejó con los brazos cruzados a Samuel Martínez, quien iba comandando la carrera.

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Mientras que por el lado de la Clasificación general, Robert Plazas consiguió defender el liderato y terminó la etapa al frente de la clasificación general. El corredor llegó sin ceder diferencias importantes frente a sus principales perseguidores, manteniendo una ventaja que lo deja como el principal candidato para conquistar el título de la edición 2026.

Estiven García (TSC) – 03:56:14 David Rodas (CSB) – m.t. Robert Plazas (TSC) – m.t. Emerson Gordillo (NUC) – m.t. William Colorado (NUC) – m.t. Samuel Martínez (TCB) – +6" Yeferson Olivares (TBV) – +7" David Riaño (TBV) – +17" Michael Moreno (LMC) – +17" Hugo Álvarez (PFE) – +26"

Clasificación general Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 tras la etapa 6

La sexta jornada también tuvo un papel determinante en la lucha por el título de la Vuelta de la Juventud. Los favoritos a la clasificación general estuvieron atentos a los movimientos de sus rivales con el objetivo de evitar pérdidas de tiempo que comprometieran sus aspiraciones antes del último día de competencia.