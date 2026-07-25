Clasificación general del Tour de Francia tras etapa 20 ya tiene el podio definido

La clasificación general del Tour de Francia 2026 quedó prácticamente definida tras la disputa de la etapa 20, la última jornada de montaña y considerada la etapa reina de esta edición.

Aunque el triunfo del día fue para el ecuatoriano Richard Carapaz en Alpe d'Huez, el gran beneficiado en la lucha por el título fue el esloveno Tadej Pogačar, quien conservó el maillot amarillo y llegará como líder absoluto a la última etapa con destino a París.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 20

El recorrido de 170,9 kilómetros entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez, con algunos de los ascensos más exigentes del Tour, fueron dominados por Richard Carapaz, el cual cruzó la meta con un tiempo de 4:59:39, resultado que le permitió de paso mantenerse dentro del top 10 de la clasificación general.

Sin embargo, la tabla de la general fue dominada en solitario por Pogačar, quien completó la exigente jornada alpina sin ceder tiempo frente a sus principales rivales y terminó la etapa con un acumulado de 72 horas, 53 minutos y 44 segundos.

El podio de la clasificación general se quedó el belga Remco Evenepoel, quien se mantiene a 6 minutos y 26 segundos del líder. Mientras que en la tercera posición se quedó el mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, quien finalizó la etapa reina a 9 minutos y 42 segundos de su compañero de equipo.

Con estas diferencias, la clasificación general quedó prácticamente sentenciada antes de la última jornada del Tour de Francia 2026. La etapa final hacia París suele disputarse sin ataques entre los aspirantes al título, por lo que Tadej Pogačar está a un paso de celebrar una nueva coronación en la ronda francesa.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) – 72h 53' 44" Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +6'26" Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) – +9'42" Pablo Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) – +11'56" Lenny Martinez (Team Bahrain Victorious) – +13'02" Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +14'59" Juan Ayuso (Lidl-Trek) – +17'48" Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – +20'00" Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – +29'28" Jordan Jegat (TotalEnergies) – +33'21"

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras etapa 20

Los colombianos completaron la etapa 20 del Tour de Francia 2026, la última gran jornada de montaña, con el objetivo de conservar sus posiciones en la clasificación general antes del cierre en París, pero lamentablemente para ciclistas como Egan Bernal hubo problemas y descendió drásticamente.

Sergio Higuita fue el mejor ubicado entre los representantes nacionales, seguido por Harold Tejada, Egan Bernal y Santiago Buitrago, quienes lograron superar el exigente recorrido entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez, caracterizado por los ascensos al Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier y Col de Sarenne.

20. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 01h 47' 58''

26. Harold Tejada (XDS Astana), a + 02h 19' 47''

36. Sergio Higuita (XDS Astana), a + 03h 04' 35''

Einer Rubio abandono