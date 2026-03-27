EN VIVO | Vuelta a Cataluña 2026: etapa 5 - Alta montaña - minuto a minuto

La alta montaña irrumpe con fuerza en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, una jornada llamada a marcar un antes y un después en la clasificación general. Tras cuatro días dominados por perfiles favorables a corredores explosivos, el recorrido de 155,3 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal presenta el primer gran examen para los aspirantes al título, con un exigente desnivel acumulado de 4.556 metros.

Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel aparecen como principales candidatos a dinamitar la carrera

El líder, Dorian Godon, ha sabido defender su posición en terrenos más amables, pero el cambio de escenario pone en entredicho su capacidad para resistir ante los grandes escaladores del pelotón. Nombres como Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel aparecen como principales candidatos a dinamitar la carrera en una jornada de desgaste continuo por el Pirineo catalán.

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Desde los primeros kilómetros, la etapa promete intensidad. El Port Colldarnat (1ª categoría), con 15,4 km al 4,8%, abrirá la selección temprana y permitirá la formación de una escapada antes de que el terreno se endurezca progresivamente. Luego, el pelotón afrontará el Coll de Josa (2ª), antes de entrar en la fase decisiva con el Coll de Fumanya (1ª), una subida explosiva que podría dejar sin gregarios a varios favoritos.

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La exigencia no dará tregua con la Collada Sobirana (1ª), último obstáculo antes del desenlace en el Coll de Pal, ascenso de categoría especial con 16,5 kilómetros al 7,2%. Este puerto, con rampas finales más exigentes, será el juez definitivo de la jornada y el primer escenario real para abrir diferencias significativas en la general.

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Corredores como Thomas Pidcock, segundo en la clasificación, y João Almeida también tendrán una prueba clave para medir sus aspiraciones, en una etapa que incluye además un esprint intermedio en Bagà, cuando el desgaste ya será evidente.

Todo apunta a una jornada decisiva, en la que la montaña comenzará a dictar sentencia y a perfilar los verdaderos candidatos a suceder a Primož Roglič en el palmarés de la ronda catalana.

La etapa se podrá ver desde las 8:20 a. m. minuto a minuto en el Canal de Deportes de la App del Canal RCN:

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341