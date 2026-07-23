EN VIVO Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 - cuarta etapa - jueves 23 de julio

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 continúa este jueves 23 de julio con la disputa de su cuarta etapa, una fracción de 140,8 kilómetros entre Yopal y Villanueva, con paso por los municipios de Aguazul y Monterrey.

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Recorrido de la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud

La carrera llega a esta jornada luego de la contrarreloj individual, en la que Robert Plazas (Team Sistecrédito) se impuso con autoridad y asumió el liderato de la clasificación general. El boyacense aventaja a su compañero Mauricio Zapata y a Andrés Umbarila (Motomart SHC Team).

Después de una etapa que marcó diferencias importantes entre los aspirantes al título, el pelotón volverá a la carretera con una jornada de fondo, en la que los equipos buscarán controlar la carrera o intentar sorprender con fugas en territorio casanareño.

Las autoridades informaron que habrá cierres viales temporales entre las 7:30 a. m. y la 1:30 p. m., por lo que recomendaron a los habitantes y viajeros programar con anticipación sus desplazamientos mientras transita la competencia.

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Siga EN VIVO la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud por Canal RCN

La cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se correrá este jueves 23 de julio y se podrá ver a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 10:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa.