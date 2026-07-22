Más de 400 deportistas colombianos convocados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia se alista para ser una de las grandes protagonistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se encarga de reunir a las mejores delegaciones de la región entre el 24 de julio y el 8 de agosto en República Dominicana.

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El país cafetero se roba todas las miradas del certamen y que el Comité Olímpico Colombiano llega con una de las nóminas más numerosas de la competencia, con 475 deportistas que buscan que el país ratificar su crecimiento deportivo y mantenerse en la élite del medallero regional.

Colombia viaja a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 475 deportistas

Colombia llega a esta cita con el antecedente de haber sido una de las delegaciones más fuertes en San Salvador 2023, donde ocupó el segundo lugar del medallero general, solo por detrás de México. Ese resultado alimenta las expectativas de que el país vuelva a pelear por los primeros puestos y supere su cosecha de preseas.

Para esta ocasión, la delegación colombiana estará integrada por 475 atletas, quienes competirán en 34 deportes. Esta cifra convierte a Colombia en una de las representaciones más amplias de los Juegos, reflejo del fortalecimiento del deporte nacional y del trabajo realizado por federaciones.

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El Comité Olímpico Colombiano confirmó que la lista de viajeros está integrada por 212 mujeres y 263 hombres. Las mujeres representan el 44,6 % de la delegación, mientras que los hombres corresponden al 55,4 % distribuidos en las 34 disciplinas.

Más allá de las medallas, Santo Domingo 2026 será una vitrina para que cientos de atletas colombianos demuestren su talento y continúen su preparación hacia futuros retos internacionales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en 2028.

¿Dónde ver los Juegos en vivo?

La principal opción para seguir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 será Claro Sports, que contará con los derechos de transmisión para gran parte de América Latina. La cadena ofrecerá cobertura en vivo de las competencias más destacadas a través de sus canales de televisión por suscripción y de su plataforma digital.

Así mismo, en Puerto Rico, la cobertura también estará disponible en canales de televisión abierta y por cable, como Telemundo Puerto Rico y Punto 2. La organización de los Juegos ha confirmado que habrá una señal oficial de streaming para garantizar que ningún aficionado se pierda las actuaciones de los atletas de su país.

Para los seguidores en Colombia y el resto de América Latina, los aficionados podrán acceder a las transmisiones de Claro Sports mediante YouTube, donde habilitará señales gratuitas para varios eventos.