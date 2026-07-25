EN VIVO Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 - sexta etapa (etapa reina) - sábado 25 de julio

La Vuelta de la Juventud 2026 llega a su sexta etapa con la carrera entrando en un momento determinante para la clasificación general. Después de varias jornadas de competencia, los corredores acumulan desgaste y comienzan a definir sus aspiraciones en una de las pruebas más importantes del calendario nacional.

La sexta fracción es considerara la "etapa reina" de la competencia y será una nueva oportunidad para que los equipos con aspiraciones al título y busquen marcar diferencias sobre sus principales rivales.

Siga EN VIVO la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud por Canal RCN

La quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se correrá este viernes 24 de julio y se podrá ver a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 10:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa.

Recorrido de la etapa 6 de la Vuelta de la Juventud 2026

Los pedalistas participantes de la Vuelta de la Juventud ahora se enfrentan a un reto que constará de 179.1 kilómetros entre Guateque y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Machetá, Sisga, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, la variante de Tunja, Paipa y Duitama. El exigente trazado montañoso será decisivo en la lucha por el título.

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Vuelta de la Juventud - clasificación General

1. Robert Plazas (TSC) 13:50:58

2. Mauricio Zapata (TSC) a 11"

3. Jerónimo Calderón (TSC) a 36"

4. Estiven García (TSC) a 39"

5. Emerson Gordillo (NUC) a 49"

6. Juan Espitia (ACV) a 50"

7. William Colorado (NUC) a 1'01"

8. Daniel Carvajal (GWE) a 1'25"

9. Jhohan Marín (FUN) a 1'25"

10. Jaider Muñoz (TSC) a 1'34"