EN VIVO Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 - última etapa - domingo 26 de julio

La séptima y última etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputará este domingo 26 de julio entre Duitama (Boyacá) y Sopó (Cundinamarca). La jornada tendrá un recorrido de 181,2 kilómetros y definirá al campeón de la presente edición.

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Recorrido de la última etapa de la Vuelta de la Juventud 2026

El pelotón pasará por los municipios de Paipa, Tunja, Ventaquemada, Chocontá, El Sisga, Sesquilé, Guatavita y Salitre antes de llegar a Sopó. Además, las autoridades anunciaron cierres viales entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde por el desarrollo de la competencia.

Robert Plazas, del Team Sistecrédito, afrontará la etapa decisiva como líder de la clasificación general y con grandes posibilidades de quedarse con el título. Su compañero Estiven García, vencedor de la fracción del sábado, ocupa la segunda posición de la general.

El podio parcial lo completa Emerson Gordillo, del Nu Colombia, quien buscará recortar diferencias en la jornada definitiva para intentar mejorar su posición antes del cierre de la carrera.

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Siga EN VIVO la séptima etapa de la Vuelta de la Juventud por Canal RCN

La última etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 se correrá este domingo 26 de julio y se podrá ver a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de la 1:30 p. m (hora colombiana) y del canal de YouTube de Deportes RCN. Además, DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa.