Director del UAE se disculpó por frenar en el accidente de Einer Rubio

El accidente que obligó al colombiano Einer Rubio a abandonar el Tour de Francia 2026 sigue generando reacciones. Esta vez, Josean Fernández Matxín, director deportivo del UAE Team Emirates y conductor del vehículo involucrado, se disculpó por lo ocurrido durante la etapa reina.

Rubio chocó contra la parte trasera de la camioneta del UAE luego de que este frenara bruscamente por la caída de un espectador en la carretera. Como consecuencia del impacto, el ciclista del Movistar Team sufrió una fuerte lesión en el rostro.

El colombiano recibió 20 puntos de sutura en la cara y permanece bajo observación médica. Su abandono puso fin a una destacada actuación en la carrera, en la que peleaba por finalizar entre los cinco mejores de la clasificación general.

Esto dijo el director del UAE tras el accidente de Einer

Jürgen Roelandts, director del Movistar Team, lamentó lo sucedido y aseguró que el accidente pudo evitarse. "Einer tiene 20 puntos de sutura, lo cual es terrible. Sobre todo en un accidente que no debería haber ocurrido. Es una lástima, porque habría quedado quinto", afirmó.

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El dirigente belga también cuestionó la ubicación de los vehículos en carrera. "La diferencia entre Tadej Pogacar y Einer era de 7 segundos, y había dos coches entre ellos. En mi opinión, eso es inaceptable", señaló, aunque reconoció que se trató de una combinación de circunstancias.

Por su parte, Matxín explicó que debió frenar de manera repentina porque un aficionado cayó delante del vehículo. "Todo sucedió en una fracción de segundo", indicó el director del UAE, quien aseguró que solo conoció la magnitud del accidente después de cruzar la meta.

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El español expresó su pesar por las consecuencias que sufrió el corredor colombiano. "Solo puedo decir que lamento profundamente lo que ha tenido que pasar Rubio. Me duele que mi decisión de frenar golpee a un ciclista, pero la seguridad de todos depende de lo que hagan o dejen de hacer los espectadores", manifestó.

El incidente se convirtió en uno de los temas más comentados del Tour de Francia, mientras Einer Rubio inicia su proceso de recuperación tras una caída que terminó prematuramente con su participación en la carrera francesa.