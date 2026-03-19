Este es el palmarés con el que Nairo Quintana se retiraría del ciclismo

El ciclismo colombiano con el pasar de los años ha tenido la fortuna de contar con grandes pedalistas, pero para nadie es un secreto que quien lo resurgió y marcó una época dorada fue Nairo Quintana, el ciclista boyacense que volvió a darle victorias al país cafetero en el mundo del ciclismo durante varios años.

Lamentablemente este capítulo del ciclismo colombiano llegaría a su fin en la temporada 2026, ya que Nairo Quintana podría hacer oficial su retiro como ciclista profesional, siendo esta su última temporada en la élite tras una inesperada convocatoria de rueda de prensa antes de que inicie la Vuelta a Cataluña.

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Nairo se despediría con varios títulos importantes en el mundo del ciclismo

A sus 36 años, el corredor boyacense ha reconocido en distintas ocasiones que el final de su carrera estaba cerca tras las lesiones y, en el último tiempo, por su edad avanzada.

Sin embargo, en las últimas horas la posibilidad tomó bastante fuerza, ya que convocó a una rueda de prensa para el domingo 22 de marzo en Girona, España, en la previa de la Vuelta a Cataluña y, según distintas especulaciones señalan que Quintana anunciaría oficialmente su retiro.

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Tras una carrera de aproximadamente 17 años en el profesionalismo solo falta que se confirme que se trata de un adiós de uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia y en donde su palmarés habla por sí solo:

Vuelta al País Vasco 2013

Campeón del Giro de Italia en 2014

Vuelta a Burgos 2014

Tirreno Adriatico 2015

Vuelta a España en 2016

Vuelta a la Comunidad Valenciana 2017

Tour de la Provence 2022

Se suman dos subcampeonatos en el Tour de Francia en 2013 y 2015

A esto se suman más de 50 victorias como profesional y múltiples actuaciones destacadas en las grandes vueltas.

En los últimos años, su rol dentro del pelotón ha cambiado. Lejos de ser el líder absoluto en Movistar, su casa en gran parte de su trayectoria como profesional, Quintana ha asumido una función más colectiva, aportando experiencia y guiando a las nuevas generaciones dentro del Movistar Team.

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¿Cuál sería la última carrera de Nairo Quintana?

La conferencia se hará previo a disputar la Vuelta a Cataluña y hace unas semanas, el Team Movistar confirmó la presencia de Nairo Quintana en la disputa de la competencia por todo el suelo catalán que arrancará desde Sant Feliu de Guíxols y terminará en ese mismo punto.

Así las cosas, el domingo 22 de marzo ya se sabría completamente que Nairo Quintana dejaría su carrera deportiva como uno de los grandes competidores de la historia de esta disciplina en Colombia. Quintana competirá por última vez el lunes 23 hasta el domingo 29 en la Vuelta a Cataluña con el Team Movistar.