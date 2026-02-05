Estefanía Castillo ganó la 'crono' juvenil de damas en los Nacionales de Ciclismo

La jornada de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo comenzó temprano este jueves en Cundinamarca, con la disputa de la prueba contrarreloj femenina juvenil, la primera de las seis competencias programadas para el día.

Hubo un recorrido, de 13,6 kilómetros en Zipaquirá, el cual se realizó con potencia y a tope por parte de la ciclistas juveniles, pues se inició con damas la jornada del jueves.

Lea también Nacionales de Ciclismo EN VIVO HOY jueves 5 de febrero - Contrarreloj

La prueba partió desde la glorieta de la Calle 4 Variante, transitó por sectores como El Tunal, Petromil y el cruce de Nemocón, y tuvo su punto de retorno en la zona de la Ladrillera, antes de regresar por Las Pesebreras, Cogua y la Calle 8, hasta cruzar la meta nuevamente en Zipaquirá.

¿Quién ganó la prueba de contrarreloj femenina juvenil de los Nacionales de Ciclismo?

En ese escenario apareció la gran protagonista de la mañana. Estefanía Castillo, del Team Sistecrédito, impuso un paso firme de principio a fin y detuvo el cronómetro en 18 minutos y 13 segundos, tiempo que le permitió quedarse con el título nacional juvenil en la modalidad contrarreloj.

La medalla de plata fue para Lineth Valent García, representante de la Liga de Cundinamarca, quien finalizó a ocho segundos de la ganadora, mientras que el podio lo completó Valeria Vargas, también del Team Sistecrédito, con un registro de 18:39.

Muy cerca del podio arribaron Alix Nicoll Sanabria, del Ciclismo Capital-LMC-Stro, y Daniela Quintero, del Avinal-ALC Carmen Viboral, cuarta y quinta respectivamente, en una llegada apretada que reflejó la paridad del nivel juvenil.

La competencia concluyó sobre las 9:00 de la mañana, dejando un balance positivo para la categoría femenina juvenil y confirmando el buen momento de varias corredoras que empiezan a marcar diferencia a nivel nacional.

Lea también Harold Tejada calentó los Nacionales de ruta: advertencia para Egan y Martínez en la crono

El triunfo de Castillo no es casualidad. La corredora del Sistecrédito venía de ser subcampeona de la contrarreloj en el Panamericano de Ruta 2025, disputado en Punta del Este, Uruguay, un antecedente que hoy se traduce en su consolidación como una de las grandes promesas del ciclismo colombiano.

Clasificación de la crono juvenil femenina de los Nacionales de Ciclismo

1. Estefania Castillo – Team Sistecrédito – 00:18:13

2. Lineth Valent Garcia – Liga de Cundinamarca – 00:18:21

3. Valeria Vargas – Team Sistecrédito – 00:18:39

4. Alix Nicoll Sanabria – Ciclismo Capital-LMC-Stro – 00:18:45

5. Daniela Quintero – Avinal-ALC Carmen Viboral – 00:18:46