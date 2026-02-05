Harold Tejada calentó los Nacionales de ruta: advertencia para Egan y Martínez en la crono

Harold Tejada, figura del XDS Astana Team, está listo para ser una de las grandes figuras que tendrá a partir de este jueves 5 de febrero los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Tejada, que es un habitual participante de los Nacionales, está inscrito para disputar las pruebas contrarreloj de este jueves 5 de febrero y de fondo del domingo 8 del mismo mes.

Ilusión de ganar

En diálogo con Gregarios de Deportes RCN, Harold Tejada dejó claro que mantiene la ilusión de ganar el Campeonato Nacional para lucir el maillot tricolor en Europa.

"Es la ilusión del equipo y la familia. Nos preparamos para ganar, hay rivales muy fuertes y esperamos que cualquiera que corre en Europa gane la camisa", afirmó.

Harold Tejada apuntará a la contrarreloj

Harold Tejada aseguró que apuntará los esfuerzos a ganar la contrarreloj, pero al mismo tiempo destacó a sus rivales.

"Tendría más posibilidades en la crono. Pero está Egan muy bien y quiere ganar. Dani (Martínez) también. Santiago Buitrago viene de Australia. Los ciclistas en Colombia para ellos los Nacionales es la carrera del año. El Nacional para los muchachos en Colombia es una ventana para demostrar, pero va a ser una guerra de piernas y de selección natural", dijo.

El calendario de Harold Tejada

Finalmente, Tejada dio a conocer que en la temporada 2026 participará en el Tour de Francia y en la Vuelta a España.

El ciclista nacido en Pitalito aseguró que en su calendario están el UAE Tour, la París-Niza, el País Vasco, el Tour de Turquía, el Critérium del Dauphiné, el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Mundial.