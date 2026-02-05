Nacionales de Ciclismo EN VIVO HOY jueves 5 de febrero - Contrarreloj

Este jueves 5 de febrero se dará inicio a las pruebas contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, jornada que marcará el comienzo de la lucha por los primeros títulos del certamen en territorio cundinamarqués.

La competencia se disputará en carreteras de Cundinamarca y contará con un total de seis pruebas, que reunirán a las principales categorías del ciclismo colombiano, tanto en la rama masculina como femenina.

En cuanto a las distancias, la contrarreloj de damas juveniles tendrá un recorrido de 13,2 kilómetros, mientras que las categorías de damas Sub-23, damas élite y hombres juveniles afrontarán un trazado de 26,1 kilómetros.

Por su parte, las pruebas más exigentes del día serán las de hombres Sub-23 y élite, quienes recorrerán 44 kilómetros, en un circuito que pondrá a prueba la potencia, la resistencia y la estrategia de los principales referentes del país.

En la categoría élite masculina, los grandes favoritos para quedarse con el título nacional son Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada, y se estima que sobre las 12:45 del mediodía se conozca al nuevo campeón colombiano de la contrarreloj individual.

Campeonatos Nacionales de Ciclismo: cómo VER la contrarreloj EN VIVO HOY jueves 5 de febrero

Las pruebas de contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo se correrán durante la mañana de este jueves 5 de febrero. La primera salida será a las 8:15 a. m. en damas juveniles, pero la transmisión de TV iniciará a las 10:30 a. m. Las carreras se podrán ver a través del Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios de la carrera:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

España: 17:30

Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 10:30 (Chicago) - 7:30 (LA)

México: 9:30