Estrella WorldTour se baja de la París Niza 2026: sufrió dura caída

La temporada del ciclismo internacional entra en calor con la llegada de la París-Niza 2026, tradicional “Carrera hacia el Sol” que celebrará su edición número 84 entre el 8 y el 15 de marzo de este año, un recorrido diseñado para poner a prueba a todo tipo de pedalistas: escaladores, velocistas y especialistas en esfuerzos colectivos.

El trazado de esta carrera (considerada una de las siete vueltas por etapas de una semana más importantes del calendario de la UCI WorldTour) estará compuesta por cinco jornadas de media montaña, una contrarreloj por equipos, una etapa ideal para los velocistas y un exigente desenlace con llegada en alto que promete definir la clasificación general.

Estrella World Tour se pierde la París Niza 2026

El australiano Michael Matthews, líder del equipo Jayco AlUla, sufrió este jueves un accidente mientras se entrenaba, por lo que se perderá la París Niza, su primera gran prueba WorldTour de la temporada.

El personal médico del equipo ha confirmado que los resultados de la tomografía computarizada muestran fracturas en ambas muñecas del velocista de 35 años, lo que lo descarta de todas las próximas carreras que tenía en su agenda.

Los favoritos para ganar la París Niza 2026

En la nómina de corredores aparecen varios de los nombres más destacados del pelotón internacional. El danés Jonas Vingegaard aprovechará la prueba francesa para realizar su debut oficial en la temporada, mientras que el portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates-XRG, y el español Juan Ayuso, del Lidl-Trek, parten como algunos de los ciclistas llamados a protagonizar la lucha por el título.

A ellos se suman el británico Oscar Onley y el francés Kevin Vauquelin, ambos del INEOS Grenadiers, además del joven talento francés Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). Por su parte, el belga Cian Uijtdebroeks, del Movistar Team, aún no tiene confirmada su presencia en la carrera tras la caída que sufrió recientemente durante la Volta a la Comunitat Valenciana.

