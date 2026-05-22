Etapa 13 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La montaña volverá a aparecer como protagonista en el Giro de Italia 2026 con la disputa de la etapa 13, una jornada que podría generar diferencias importantes entre los favoritos al título y que también representa una oportunidad ideal para los corredores explosivos y los especialistas en fugas.

La fracción se disputará este viernes 22 de mayo entre Alessandria y Verbania, sobre un recorrido de 189 kilómetros que combinará largos sectores llanos con un cierre exigente cerca del Lago Maggiore.

Así será el recorrido de la etapa 13 del Giro de Italia

El pelotón atravesará inicialmente la llanura del norte italiano por carreteras rápidas y rectas, pasando por ciudades como Casale Monferrato y Vercelli. Sin embargo, todo cambiará en los últimos 30 kilómetros, cuando aparezcan las principales dificultades montañosas del recorrido.

La principal dificultad será el ascenso a Ungiasca, una subida corta pero explosiva de aproximadamente 4 kilómetros con pendientes superiores al 7% de promedio. Este puerto estará ubicado a menos de 15 kilómetros de la meta y podría convertirse en el punto ideal para ataques entre los aspirantes a la clasificación general.

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En cuanto a la altimetría, la etapa 13 presenta un perfil engañoso. Aunque durante más de 150 kilómetros el trazado será completamente favorable para los velocistas, el desnivel acumulado en el tramo final cambia totalmente el panorama. Los equipos de los sprinters tendrán dificultades para controlar la carrera y eso abre la puerta para fugas o movimientos ofensivos de corredores con buena capacidad en repechos explosivos.

La salida oficial de la etapa está programada para las 12:40 p.m. hora local de Italia, mientras que la llegada a Verbania se estima entre las 4:50 y 5:20 p.m., dependiendo de la velocidad promedio del pelotón. En Colombia, la transmisión podrá seguirse desde las primeras horas de la mañana debido a la diferencia horaria entre ambos países.

Clasificación general del Giro de Italia - Etapa 12

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 48H10'38'' Jonas Vingegaar (Visma Lease a Bike) a 27'' Thymen Arensman (Netcompany - INEOS) a 1'57'' Felix Gall (Decathlon) a 2'24'' Ben O'Connor (Tam Jayco AlUla) a 2'48''

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EN vivo etapa 13 del Giro de Italia

La etapa 13 del Giro de Italia 2026 será transmitida este viernes 22 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 5:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.