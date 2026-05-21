Las otras cinco sanciones que le impuso la Conmebol a Medellín por incidentes en el partido con Flamengo

Malas noticias recibió este jueves 21 de mayo Deportivo Independiente Medellín, después de que la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol diera a conocer las sanciones por los incidentes registrados el pasado jueves 7 de mayo durante el partido contra Flamengo por la fecha 4 de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

El duelo, que tuvo como escenario el estadio Atanasio Girardot de la capital del departamento de Antioquia, no pudo llevarse a cabo, debido a la fuerte protesta de los hinchas de Medellín que con pólvora e invasión al terreno de juego no permitieron que se disputara el encuentro.

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La otra sanción que le impuso Conmebol a Medellín

Inicialmente, la Conmebol castigó a Deportivo Independiente Medellín con derrota por marcador de 0-3 ante Flamengo.

Por otro lado, al equipo poderoso se le castigó con cinco partidos en condición de local a puerta cerrada en cualquier certamen internacional.

De esta manera, Medellín no podrá contar con público en el estadio Atanasio Girardot, en sus próximos compromisos en casa.

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Teniendo en cuenta que matemáticamente el cuadro antioqueño aseguró seguir en competencia internacional en el segundo semestre, estos duelos deberán ser a puerta cerrada.

La Conmebol también castigó a Medellín con la obligación de no poder tener aficionados en sus próximos dos duelos como visitante.

Multas a Medellín

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Finalmente, la Conmebol le impuso cuatro multas a Deportivo Independiente Medellín.

La primera multa, por USD 80.000 (OCHENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES). La segunda fue impuesta por USD 20.000 (VEINTE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES), la tercera con un valor de USD 8.700 (OCHO MIL SETECIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) y la última por USD 7.578,90 (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA CENTAVOS).

Todas las multas serán debitadas automáticamente de los derechos de televisión.